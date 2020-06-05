Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan romantik teklif

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu. Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, bu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ

Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

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