06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan romantik teklif

Ozan Tufan'dan romantik teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

'nin başarılı oyuncusu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'a evlenme teklifinde bulundu. Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, bu anın görüntüsünü  hesabından paylaştı.

'nin yıldız oyuncusu , bir süredir birklikte olduğu sevgilisi 'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ

Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, o anları hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

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