31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo koç Victor Lapena ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe sözleşmesini resmen uzattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

'de son dakika... Fenerbahçe , 2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Victor Lapena ile 1 yıl daha anlaşıldığını duyurdu.

'dan üst üste imzalar geldi. Sarı-lacivertli takım ilk olarak İspanyol teknik adam Victor Lapena ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



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