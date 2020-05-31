Fenerbahçe Öznur Kablo koç Victor Lapena ile sözleşme uzattı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle spor organizasyonlarına ara verilmesiyle birlikte kulüpler maddi anlamda zorluklar yaşamaya başlamıştı. Stat gelirleri, yayın gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen kulüpler transferde önceliği bonservissiz isimlere veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. İşte iki dev ekibin istediği o isim ve transfer gelişmesi...