03 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Riva'daki kampını tamamladı! Çalışmalar Samandıra'da devam edecek

Fenerbahçe Riva'daki kampını tamamladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.06.2020

12 Haziran'da başlayacak için ve 'nde kampa giren , buradaki kampını tamamladı. Sarı-lacivertliler çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, ve 'nde 'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra 'nde devam edecek.

Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Tam 16 yıl önce bugün! Alex de Souza Fenerbahçe'de Tam 16 yıl önce bugün! Alex de Souza Fenerbahçe'de
Kötü haber geldi! Sözleşmesi uzatılıyor Kötü haber geldi! Sözleşmesi uzatılıyor
F.Bahçeli oyuncudan dev feda! 1 milyon Euro... F.Bahçeli oyuncudan dev feda! 1 milyon Euro...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör