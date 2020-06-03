Fenerbahçe Riva'daki kampını tamamladı! Çalışmalar Samandıra'da devam edecek
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa giren Fenerbahçe, buradaki kampını tamamladı. Sarı-lacivertliler çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.
Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.
Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.
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