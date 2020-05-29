29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3 Haziran'a kadar Riva'da

F.Bahçe 3 Haziran'a kadar Riva'da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

Futbolculara, teknik, heyete, idari kadroya ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarını 'da devam ettiren , 3 'a kadar Riva'da kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampın 3 'a kadar süreceği ve antrenmanların burada gerçekleştirileceği ifade edildi.

Teknik heyet, oyuncular ve idari kadroya 'da 1 Haziran Pazartesi günü PCR testi yapılacağı aktarıldı.

Futbolcuların 4 ve 5 Haziran'da izinli olacağı, 6 Haziran Cumartesi günü 'nde toplanılacağı, burada yapılacak antikor testlerinin sonucuna göre aynı günün akşamı da antrenmanlara tekrar başlanmasının planlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, 'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

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