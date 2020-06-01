Takas adamı Miha Zajc!

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.

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Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak. Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarılacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.