01 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Takas adamı Miha Zajc!

Takas adamı Miha Zajc!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak. Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarılacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.
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