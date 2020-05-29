Yeni gözde Altay

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır, Avrupa’nın gözdeleri arasına girdi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır, Avrupa'nın gözdeleri arasına girdi. Birçok takımın listesinde yer alan 21 yaşındaki file bekçisi için Ajax, Manchester United, Sheffield United'ın takipte olduğu belirtildi. İngiliz basını da Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız kaleciyle ilgili detaylı haberler yapıyor.