29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yeni gözde Altay

Yeni gözde Altay
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır, Avrupa’nın gözdeleri arasına girdi.

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır, Avrupa'nın gözdeleri arasına girdi. Birçok takımın listesinde yer alan 21 yaşındaki file bekçisi için Ajax, Manchester United, Sheffield United'ın takipte olduğu belirtildi. İngiliz basını da Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız kaleciyle ilgili detaylı haberler yapıyor.
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