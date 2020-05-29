29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Sola iki takviye birden

Sola iki takviye birden
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

İki sezondur sol bekte sıkıntı yaşayan F.Bahçe bu kez işi sıkı tutuyor. Kanarya, Asamoh ile birlikte ’e de imza attırmayı hedefliyor.

Son iki sezondur savunmanın solunda sorunlar yaşayan ve bu yüzden camianın hedefinde kalan Fenerbahçe Yönetimi, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Uzun süredir İnter'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Kwadwo Asamoah ile temasta olan sarı-lacivertliler, Ganalı yıldızla birlikte 'e de imza attırmanın planlarını yapıyor. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İtalya'dan ayrılacak olan 31 yaşındaki Asamoah'ın istediği yıllık 3 milyon euro'yu aşağı çekmeye çalışan Kanarya, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek Caner'le de temasa geçecek. Inter formasıyla bu sezon yalnızca 11 resmi maçta 900 dakika süre alan Asamoah, 1 asistlik bir performans sergiledi.
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