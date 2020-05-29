29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

'in 27. haftasında 'u evinde konuk edecek olan hazırlıklarını çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanında üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

, 3 Haziran'a kadar Riva'da kamp yapacak.

İlk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İlk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi İlk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi
Eski yıldızdan flaş itiraf! Bana haksızlık yapıldı Eski yıldızdan flaş itiraf! "Bana haksızlık yapıldı"
Bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe'ye dev forvet... Bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe'ye dev forvet...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör