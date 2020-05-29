29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan 'Fetih' paylaşımı

Alex'ten 'Fetih' paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

'nin efsane futbolcusu , hesabından 'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı. eski futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

formasıyla 344 maça çıkan , Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan yıldız de Souza, 'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

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