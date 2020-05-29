Alex de Souza'dan 'Fetih' paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı. Brezilyalı eski futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex de Souza, Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

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