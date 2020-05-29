Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor
Riva'da kampa giren Fenerbahçe, 12 Haziran Cuma saat 21.45'te sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Egzersizle başlayan ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligde, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmayla sezona kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, saat 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı