29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor

Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Riva'da kampa giren , Cuma saat 21.45'te sahasında ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Egzersizle başlayan ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligde, Cuma günü saat 21.45'te evinde ile oynayacağı karşılaşmayla sezona kaldığı yerden devam edecek. , Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, saat 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.

F.Bahçe 3 Haziran'a kadar Riva'da haberin devamı

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