23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fener’de stoper için Ertuğrul Ersoy sesleri

Fener’de stoper için Ertuğrul Ersoy sesleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Stoperde iki sezondur büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'ye yerli bir isim önerildi.

Stoperde iki sezondur büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'ye yerli bir isim önerildi. Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. 23 yaşındaki stoper ile ilgili kararı yeni hocanın vereceği kaydedildi. Ertuğrul da gelirse F.Bahçe'de oynayan Bursa'da kaptanlık yapmış üçüncü isim olacak. Diğer ikisi ve kaleci Harun...
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