28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda ikiye bölündü

Taraftar ikiye bölündü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

ile sözleşmeleri sona erecek olan ve 'in tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilmişti. Uzun süredir konuşulan bu transfer dedikodularına rağmen sarı-lacivertlilerden yalanlama gelmezken, taraftarlar ise ikiye bölündü.

Sosyal medyada taraftarların bir bölümü eski oyuncularını takımda görmek istediğini net bir dille ifade etti. Birçok taraftar da bu ikilinin sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği iddialarına tepki gösterdi. 35 yaşındaki Gökhan ve 32 yaşındaki Caner, Fenerbahçe formasıyla iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Gökhan, 24 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Caner ise 32 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Neden Fenerbahçe? İşte cevabı haberin devamı

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