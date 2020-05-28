Fenerbahçe taraftarı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda ikiye bölündü

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilmişti. Uzun süredir konuşulan bu transfer dedikodularına rağmen sarı-lacivertlilerden yalanlama gelmezken, taraftarlar ise ikiye bölündü.

Sosyal medyada taraftarların bir bölümü eski oyuncularını takımda görmek istediğini net bir dille ifade etti. Birçok taraftar da bu ikilinin sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği iddialarına tepki gösterdi. 35 yaşındaki Gökhan ve 32 yaşındaki Caner, Fenerbahçe formasıyla iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Gökhan, 24 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Caner ise 32 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

DİĞER