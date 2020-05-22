22 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Gökhan-Caner ikilemi

Gökhan-Caner ikilemi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2020

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta sözleşmeleri bitecek ve için çalışma yürütürken, taraftar iki yıldız için fikir ayrılığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde sözleşmeleri uzatılmadığı için takımdan ayrılan ve Beşiktaş'ta forma giyen ve , taraftarı ikiye böldü. Sarı-lacivertli takımın transfer etmeyi planladığı iki oyuncuyla ilgili twitter'da düzenlenen bir ankette çoğunluk iki tecrübeli ismin takıma dönmemesi görüşünü savundu. Twitter'da düzenlenen bir ankete katılan 13 bin 318 taraftarın yüzde 59.1'i (7 bin 871 kişi) Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü takımda görmek istemediklerini belirttiler. Ancak yüzde 40.9'luk (5 bin 447 kişi) bir kesim de iki oyuncunun F.Bahçe'ye dönmesini olumlu bulduklarını ifade etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Comolli başkan oluyor! İşte yeni adresi... Comolli başkan oluyor! İşte yeni adresi...
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
Belözoğlu milli yıldızın peşinde! Başkandan randevu aldı... Belözoğlu milli yıldızın peşinde! Başkandan randevu aldı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör