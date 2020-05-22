22 Mayıs 2020, Cuma
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Gökhan-Caner ikilemi
Fenerbahçe, Beşiktaş’ta sözleşmeleri bitecek Caner Erkin ve Gökhan Gönül için çalışma yürütürken, taraftar iki yıldız için fikir ayrılığı yaşıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde sözleşmeleri uzatılmadığı için takımdan ayrılan ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarı ikiye böldü. Sarı-lacivertli takımın transfer etmeyi planladığı iki oyuncuyla ilgili twitter'da düzenlenen bir ankette çoğunluk iki tecrübeli ismin takıma dönmemesi görüşünü savundu. Twitter'da düzenlenen bir ankete katılan 13 bin 318 taraftarın yüzde 59.1'i (7 bin 871 kişi) Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü takımda görmek istemediklerini belirttiler. Ancak yüzde 40.9'luk (5 bin 447 kişi) bir kesim de iki oyuncunun F.Bahçe'ye dönmesini olumlu bulduklarını ifade etti.
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