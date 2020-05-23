23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Koç’tan kulübe 1.1 milyar lira

Koç’tan kulübe 1.1 milyar lira
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 'un 2 yılda kulüp için 1.1 milyar TL verdiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 'un 2 yılda kulüp için 1.1 milyar TL verdiğini söyledi. Ajansspor'da önceki akşam yayınlanan "Evden Futbol" programında Hüseyin Özök'e konuk olan Burhan Karaçam, "Başkan Ali Koç'un kulübe kendi katkısı 150 milyon Euro'ları (1 milyar 114 milyon lira) geçti. Ben tam rakamı bilmiyorum. Kendisi isterse açıklar" dedi.

BORÇ AYNI AMA DÖVİZ RİSKİ YOK

Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Karaçam, "600 milyon euro borcumuz var. Döviz borçlarını TL'ye çevirme konusunda görüşmeler yaptık ve anlaşmalar sağladık. Döviz cinsinden gelirimiz olmadığı için borcun döviz olarak kalması büyük riskti. Kulübü bu riskten arındırdık. Yoksa borcumuzda bir azalma yok. Sadece TL'ye çevrildi" diye konuştu.

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