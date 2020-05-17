17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Merih’ten ağzı yanan!

Merih’ten ağzı yanan!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Juventus'a giden Merih Demiral'ı, 2016'da bedelsiz Portekiz ekibi Alcanense'ye kaptıran Fenerbahçe, bu kez işi sağlama aldı.

Juventus'a giden Merih Demiral'ı, 2016'da bedelsiz Portekiz ekibi Alcanense'ye kaptıran Fenerbahçe, bu kez işi sağlama aldı. Portekiz 2. Lig ekibi Varzim'e gönderilen 19 yaşındaki santrfor Yusuf Mert Tunç'un sözleşmesine "F.Bahçe, 350 bin euro'ya oyuncuyu geri çağırabilir" maddesi eklendi. Böylece, Merih'ten ağzı yanan Kanarya bir anlamda kendini sigortaya almış oldu.
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