20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nuri Şahin'de sıcak gelişme

Nuri Şahin'de sıcak gelişme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'nin yeni sezonda kadroda görmek istediği 'den sıcak haberler gelmeye devam ediyor. 'in, sözleşmesi bitecek yıldız isme henüz teklif yapmaması ve Nuri'nin takımda yer bulamaması 'dan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

Yeniden başlayan Bundesliga'da önceki akşam 'in 4-1 yenildiği Leverkusen maçında yedek soyunan ve 5 değişikliğe rağmen oyuna giremeyen Nuri'nin, hocası Florian Kohfeldt ile arasının açık olduğu ve Bremen'den ayrılacağı iddia edildi. Nuri ile Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmıştı.

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