Nuri Şahin'de sıcak gelişme

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda görmek istediği Nuri Şahin'den sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Werder Bremen'in, sözleşmesi bitecek yıldız isme henüz teklif yapmaması ve Nuri'nin takımda yer bulamaması Almanya'dan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

Yeniden başlayan Bundesliga'da önceki akşam Werder Bremen'in 4-1 yenildiği Leverkusen maçında yedek soyunan ve 5 değişikliğe rağmen oyuna giremeyen Nuri'nin, hocası Florian Kohfeldt ile arasının açık olduğu ve Bremen'den ayrılacağı iddia edildi. Nuri ile Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmıştı.

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