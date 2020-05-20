20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye mesaj!

Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye mesaj!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'nin transfer gündeminde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı ile anılan 'un başarılı futbolcusu , 'nu arayıp "Gelmeye hazırım" dedi.

Bir süre önce 'nun bizzat telefon edip "Bize gel" çağrısı yaptığı isimlerden Sivassporlu , 'ye yeşil ışık yaktı. Takım arkadaşı Yandaş ile birlikte ile ön protokol yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun Emre'ye telefonla ulaşıp, "Ağabey karşı taraftan hâlâ somut bir hamle yok. Mert Hakan'ı aramışlar. Hâlâ beni takımda görmek istiyorsanız, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırım" dediği iddia edildi.

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