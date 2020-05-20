Emre Kılınç'tan Fenerbahçe'ye mesaj!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Galatasaray ile anılan Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç, Emre Belözoğlu'nu arayıp "Gelmeye hazırım" dedi.

Bir süre önce Emre Belözoğlu'nun bizzat telefon edip "Bize gel" çağrısı yaptığı isimlerden Sivassporlu Emre Kılınç, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte Galatasaray ile ön protokol yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun Emre'ye telefonla ulaşıp, "Ağabey karşı taraftan hâlâ somut bir hamle yok. Mert Hakan'ı aramışlar. Hâlâ beni takımda görmek istiyorsanız, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırım" dediği iddia edildi.

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