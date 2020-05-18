Testler bitmeden antrenman yok

Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

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