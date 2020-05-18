18 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Testler bitmeden antrenman yok

Testler bitmeden antrenman yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

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