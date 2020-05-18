18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ömer Faruk’a ‘hazır ol’ emri
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yeteneklerinde Ömer Faruk Beyaz'a "Hazır ol" emri geldi.
Uzun zamandır A takımla idmanlara çıkan 17 yaşındaki 10 numara ile özel ilgilenen Emre Belözoğlu, "Hazır ol. Bu sene takımda şans bulacaksın. Fizik kapasiteni geliştirmeye çalış" dediği öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz, yüksek top tekniği ile Avrupa çapında büyük yetenek olarak gösteriliyor.
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