18 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Max Kruse Fenerbahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi

Max Kruse F.Bahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli belirlendi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesinde azalmaya gitmeyi planladığı ve 32 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koyduğu öğrenildi.

Alman basınına yaptığı açıklamalarla Türkiye'den ayrılmak istediğini ifade eden Max Kruse'ye yol göründü. Takımdaki maaş politikasını güncelleme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, maksimum oyuncu ücretini yıllık 2.2 milyon euro olarak belirlemişti. Yıllık maliyeti 5 milyon euro seviyelerinde olan Alman yıldız, bu durumda gözden çıkarılanlar arasında ilk sıraya yerleşti. 5 milyon euro olarak belirlendi ama 3'e kadar indirim yapılabilir.

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