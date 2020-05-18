Bjelica Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Nenad Bjelica, artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan Ali Koç ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Nenad Bjelica, artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan Ali Koç ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. "Birçok teklif aldım ama bunlar arasındaki en büyük kulüp Fenerbahçe'ydi" diyen Bjelica'nın, ekonomik anlamda küçülmeye gidecek F.Bahçe'ye daha uygun bir rakama imza atabileceği belirtildi.

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