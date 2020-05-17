17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Bjelica hala 1 numarada

Bjelica hala 1 numarada
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Hırvat teknik adam, teknik direktör adaylar arasında ilk sıradaki yerini koruyor Yerli hocalardan ve ise alternatifler arasında yer alıyor.

Teknik direktör meselesi taraftarın en çok merak ettiği konu...

Yaklaşık bir aydır '1 numaralı aday' olarak gösterilen Nenad Bjelica, pozisyonunu koruyor. Başkan 'un "40-50 yaşlarında. Ekonomik koşullara uyum sağlayabilecek" tanımına uyan Bjelica, sarı-lacivertli kulübe en yakın isim olarak görünüyor.

Emre Belözoğlu'nun önerdiği ve camiada sıkça ismi anılan ile mevcut durumda takım çalıştırdıkları için temas kurulmadı ancak iki isim de alternatifler arasındaki yerlerini koruyor. Kulislerde bu sezon Beşiktaş'ı çalıştıran 'nın ismi de konuşulmaya devam ediyor.

O isim belli oldu! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye çok uzak değil Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'ye çok uzak değil"
Fenerbahçe'yi üzen haber! Anlaştı Fenerbahçe'yi üzen haber! Anlaştı
F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken... F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör