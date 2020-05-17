Bjelica hala 1 numarada
Hırvat teknik adam, teknik direktör adaylar arasında ilk sıradaki yerini koruyor Yerli hocalardan Erol Bulut ve Okan Buruk ise alternatifler arasında yer alıyor.
Teknik direktör meselesi taraftarın en çok merak ettiği konu...
Yaklaşık bir aydır '1 numaralı aday' olarak gösterilen Nenad Bjelica, pozisyonunu koruyor. Başkan Ali Koç'un "40-50 yaşlarında. Ekonomik koşullara uyum sağlayabilecek" tanımına uyan Bjelica, sarı-lacivertli kulübe en yakın isim olarak görünüyor.
Emre Belözoğlu'nun önerdiği Okan Buruk ve camiada sıkça ismi anılan Erol Bulut ile mevcut durumda takım çalıştırdıkları için temas kurulmadı ancak iki isim de alternatifler arasındaki yerlerini koruyor. Kulislerde bu sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın ismi de konuşulmaya devam ediyor.
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