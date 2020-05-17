17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin 2021 model formaları

İşte Fenerbahçe'nin 2021 model formaları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar basına sızdı. Yeni tasarımlarda fırça detaylı çubuklu en çok beğenilen forma oldu.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği formaların tasarımları medyaya sızdı.

Dünyaca ünlü spor markalarının takımlar için tasarladığı forma ve kıyafetleri lansman öncesi duyurmasıyla tanınan "Footy Headlines" adlı internet sitesi Fenerbahçe'nin 2020- 2021 sezonlarında giyeceği iddia edilen formaları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Formalarının ilkinin klasik çubuklu olacağı detayına yer veren site, sarı zemin üzerinde fırça efektlerinin kullanılacağını belirtti. İkinci forma ise 100. yılda giyilen altın renkli formaya benzer bir renkte olacak. Bu sezon beyaz renk kullanmayacak olan Kanarya'nın, 3. forma rengi ise gri olacak. Bu forma da üzerindeki gölgelerle şekillendirecek. Sosyal medyaya sızan formalar taraftarın beğenisini kazandı. Her zamanki gibi çubuklu vazgeçilmezler arasında olacak.

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