15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Mohammed Kudüs iddiası

Mohammed Kudüs iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi.

Listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi. Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Kamerunlu orta sahanın sarı-lacivertlilere imza atabileceği ileri sürüldü.
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