Mohammed Kudüs iddiası

Listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi.

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Listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi. Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Kamerunlu orta sahanın sarı-lacivertlilere imza atabileceği ileri sürüldü.