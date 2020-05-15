15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Joffrey’den al haberi

Joffrey’den al haberi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Joffrey Lauvergne'den flaş açıklama geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için flaş açıklama geldi. Takımın Fransız ismi Joffrey Lauvergne, Sırp hocayla her gün konuştuklarını belirtip, "Gelecek sezon için Fenerbahçe'den henüz bir teklif almadığını söyledi. O da beklemede" diye konuştu.
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