Joffrey’den al haberi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Joffrey Lauvergne'den flaş açıklama geldi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için flaş açıklama geldi. Takımın Fransız ismi Joffrey Lauvergne, Sırp hocayla her gün konuştuklarını belirtip, "Gelecek sezon için Fenerbahçe'den henüz bir teklif almadığını söyledi. O da beklemede" diye konuştu.