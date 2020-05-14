14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...

Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden 'ye transfer olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine geldi.

Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den 'ye transfer olan Josef de Souza, gemileri yaktı. Arap ekibinden 1.5 milyon euro olan alacağını tahsil edemeyen Sambacı, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini feshedecek.

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