"O zihniyeti unutmayacağız"

Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı. Sarı-lacivertliler, dün resmi hesabından o günü hatırlatıp, şu paylaşımı yaptı: "Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!"