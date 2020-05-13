13 Mayıs 2020, Çarşamba
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"O zihniyeti unutmayacağız"
Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı.
Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı. Sarı-lacivertliler, dün resmi hesabından o günü hatırlatıp, şu paylaşımı yaptı: "Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!"
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