13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

"O zihniyeti unutmayacağız"

O zihniyeti unutmayacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı.

Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı. Sarı-lacivertliler, dün resmi hesabından o günü hatırlatıp, şu paylaşımı yaptı: "Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!"
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