13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam"

Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Son iki sezondur ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi.

Son iki sezondur ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi. Mesut'un 2021'e kadar ile sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Söğüt, "Bu konuda değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" sözlerini sarfetti.
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