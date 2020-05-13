13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kruse’dan ilginç sözler

Kruse’dan ilginç sözler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

başında 3 yıllık sözleşme imzalanan Kruse, Alman basınına konuştu.

başında 3 yıllık sözleşme imzalanan Kruse, Alman basınına konuştu. Kariyerinde ilk kez ülkesi Almanya dışına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, "Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum. Ancak seneye de burada gibi gözüküyorum" ifadesini kullandı.
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