13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yenı kaptan Gustavo

Yenı kaptan Gustavo
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Bu sezon futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu’nun ardından Fenerbahçe’de kaptanlık pazubandını Brezilyalı yıldız takacak.

Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nun bu sezon sonunda futbolu bırakacak olmasının ardından pazubandı takacak yeni ismin kim olacağı merak konusu olmuştu. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve kısa sürede takıma büyük uyum sağlayan Luiz Gustavo'nun 2020-21'den itibaren Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olması bekleniyor. Özverili mücadelesiyle kısa sürede taraftarların sevdiği isimler arasına giren 32 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin de sahadaki en büyük yardımcılarından biri olmuştu. Yeni sezonda pazubandı koluna geçirecek olan Sambacı'nın ardından ikinci kaptanlık görevine de Ozan Tufan'ın getirileceği belirtildi.
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