13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

‘Fenerbahçe ile görüşmedik’

‘Fenerbahçe ile görüşmedik’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular olan 'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri , Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da teklif almadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular olan 'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri , Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da teklif almadıklarını belirtti. Altıparmak, şöyle dedi: Caner için şu an hiçbir teklif gelmedi. Beşiktaş'tan da sözleşme yenilemek için bir teklif yok.
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