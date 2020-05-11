11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Burada mutluyum
Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edilen Garry Rodrigues’ten jet yanıt: Buradayım ve yönetimden kimseyle görüşmedim.
Günün öne çıkan iddialarından biri Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediğiydi. 29 yaşındaki futbolcunun yönetime ayrılık talebini ilettiği ve yeni sezonda Al İttihad'a döneceği ileri sürüldü. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu haberin ardından Garry Rodrigues, akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan yıldız futbolcu, "Neden medyada sürekli benim ayrılığım konuşuluyor, bilmiyorum. Fenerbahçe'de mutluyum ve yönetimden kimseyle görüşmem olmadı. Şu an tek hedefim geride kalan maçları en iyi şekilde Fenerbahçe formasıyla tamamlamak. Başka bir düşüncem de bulunmamakta" dedi.
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