09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kupa maçı fikstüre göre oynanmalı

Kupa maçı fikstüre göre oynanmalı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Fenerbahçe yönetimi, 'nin lige devam edilmesi kararını eleştirip bir anlamda "liglerin tescil edilmesi gerektiğini" vurguladığı açıklamasında Ziraat Türkiye Kupası'na da parmak basmış ve maçların eğer oynanacaksa fikstüre uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe yönetimi, 'nin lige devam edilmesi kararını eleştirip bir anlamda "liglerin tescil edilmesi gerektiğini" vurguladığı açıklamasında Ziraat Türkiye Kupası'na da parmak basmış ve maçların eğer oynanacaksa fikstüre uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. Kupada yarı finale çıkan Fenerbahçe, lig lideri Trabzon ile eşleşmişti.
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