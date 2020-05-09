09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Koşukavak yine gündemde

Koşukavak yine gündemde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Yeni sezonda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor.

Yeni sezonda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan 'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Koşukavak, futbol akademi koordinatörü olarak görev yapacak.
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