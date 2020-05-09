09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bjelica’dan şok çıkış: Bir daha aramadılar

Bjelica’dan şok çıkış: Bir daha aramadılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, Hırvat basınına şok bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, Hırvat basınına şok bir açıklama yaptı. Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını kabul eden Hırvat teknik adam, "Geçtiğimiz hafta Türk kulübünün liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdim. Şu an için söyleyecek bir şeyim yok. O günden bu yana Fenerbahçe'den hiç kimse benimle irtibat kurmadı" ifadelerini kullandı. Hırvat basını görüşmenin tıkandığını yazdı.
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