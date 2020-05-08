08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül’e açık kapı

Gökhan Gönül’e açık kapı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir sağ bek takviyesi yapacak Fenerbahçe'de gözler 'e çevrildi.

Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir sağ bek takviyesi yapacak Fenerbahçe'de gözler 'e çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'ın 1.5 milyon TL'den 1 senelik yeni mukavele önerdiği ancak Gökhan'ın bu teklifi reddettiği öğrenildi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalan Gökhan'ın, yıldızının parladığı ve 9 yıl formasını giyip iki şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmek istediği öğrenildi. Gökhan'ın menajeri ile Fenerbahçeli idareciler, yakında masaya oturacak.
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