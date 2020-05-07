07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hagi istemedi

Hagi istemedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Aslan'ın efsanesi 'nin, oğlu Ianis'in geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe tarafından istendiği yazıldı.

Aslan'ın efsanesi 'nin, oğlu Ianis'in geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe tarafından istendiği yazıldı. Rumen basınında çıkan habere göre bu transferi Baba Hagi istemedi. Karpatların Maradonası, taraftarların üzerindeki büyüsünün kaybolmasını göze alamadı.
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