07 Mayıs 2020, Perşembe
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Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!
F.Bahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi.
F.Bahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi. Daha önce sarı-lacivertlilerin transfer ettiği kaleci Berke ve Barış Alıcı için de "Avrupa'ya satmak istiyoruz" diyen Altınordu kulübü, iki oyuncu için Fenerbahçe'den gelen teklifi hemen kabul etmişti.
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