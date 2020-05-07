07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!

Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

F.Bahçe'nin  1. Lig ekibi 'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi.

F.Bahçe'nin 1. Lig ekibi 'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi. Daha önce sarı-lacivertlilerin transfer ettiği kaleci Berke ve Barış Alıcı için de "Avrupa'ya satmak istiyoruz" diyen Altınordu kulübü, iki oyuncu için Fenerbahçe'den gelen teklifi hemen kabul etmişti.

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