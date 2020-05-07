07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Berke Özer’in karantina süreci bitti

Berke Özer’in karantina süreci bitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte Gümüşhane'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci Berke Özer'in süreci doldu.

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte Gümüşhane'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci Berke Özer'in süreci doldu. Genç kaleci, kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp Fenerbahçe ile çalışmalara katılacağını belirten Berke, "Sağ olsunlar, bu süreçte Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Sağlıkla karantinadan çıktık" dedi.

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