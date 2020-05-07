İşte Fenerbahçe'nin Mesut planı

Kanarya'nın son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu.

Kanarya'nın son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu. Basketbol şubesindeki Beko'nun sponsorluğunu sınırlandırmayı düşünen Başkan Ali Koç, Mesut'u bireysel sponsorlukla takıma kazandırmayı planlıyor. Koç, hem firmanın uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak hem de Özil'i Fener'e getirerek çifte kar sağlayacak.

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