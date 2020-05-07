07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Mesut planı

İşte Fenerbahçe'nin Mesut planı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Kanarya'nın son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu.

Kanarya'nın son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu. Basketbol şubesindeki Beko'nun sponsorluğunu sınırlandırmayı düşünen Başkan , Mesut'u bireysel sponsorlukla takıma kazandırmayı planlıyor. Koç, hem firmanın uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak hem de Özil'i Fener'e getirerek çifte kar sağlayacak.

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