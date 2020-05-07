07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Olağanüstü kongre sesleri

Olağanüstü kongre sesleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Başkan ’un, yönetimini güçlendirmek için kulübü olağanüstü kongreye götürebileceği iddiaları ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminde Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesi, 'un bunu kabul etmemesiyle başlayan çatırdamalar kulüpte radikal kararları beraberinde getirebilir. 2021 yazına kadar görev süresi bulunan başkan Ali Koç'un, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından kulübü olağanüstü konrgreye götürebileceği konuşuluyor. Koç'un, daha güçlü isimlerle bir yönetim oluşturup yola devam etmek isediği kaydedildi.

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