05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçelileri heyecanladıran açıklama! Dirk Kuyt...

F.Bahçelileri heyecanladıran açıklama! Dirk Kuyt...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Bir dönem forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan eski futbolcu ile ilgili camiayı heyecanlandıran bir açıklama geldi. 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un başında bulunan teknik direktör , Kuyt'ın sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapmak istediğini söyledi.

2012-15 yılları arasında forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Hollandalı eski futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı , basınına sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"KUYT İÇİN FENERBAHÇE İDEAL TERCİH"

Milliyet'in derlerdiği habere göre Advocaat, "Kuyt gelecek yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler ve Fenerbahçe... Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

Üç sezon boyunca Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı eski yıldız ayrıca 2013-14 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

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