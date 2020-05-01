01 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

4 Mayıs’ta topbaşı

4 Mayıs’ta topbaşı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs'ta tesislerde olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs'ta tesislerde olacak. Sarı- lacivertlilerden dün yapılan açıklamada tüm takımın 4 Mayıs'ta Samandıra 'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi. Bu arada her grupta 4 futbolcu bulunacağı da ifade edildi.
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