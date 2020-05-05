05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular corona virüsü (Covid-19) testinden geçti

F.Bahçeli futbolcular Covid-19 testinden geçti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

ekiplerinden 'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası lige verilen aranın ardından çalışmalar başlarken, oyunculara ve görevli personele idman öncesi corona virüsü testi yapıldı.

, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden antrenmanlara başladı. Samandıra 'ne 4'erli gruplar halinde gelen futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yaptı.

Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan sarı-lacivertli takımdaki futbolcular ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antreman öncesinde corona virüsü testine tabi tutuldu.

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