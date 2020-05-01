01 Mayıs 2020, Cuma
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Varsa yoksa Mensah
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan isimlerden Bernard Mensah için görüşmeleri sürdürüyor.
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan isimlerden Bernard Mensah için görüşmeleri sürdürüyor. Ara transfer döneminden bu yana Ganalı orta sahada ısrarcı olan Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi bu oyuncuya imza attırmayı hedefliyor. Kayserispor'un 3.6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu para artı takasla transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor. Özellikle Süper Lig'i bilen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan gibi oyuncuları da takasta kullanmayı planlıyor.
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