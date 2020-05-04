Pellegrini Fener’in teklifinden onur duydu
Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.
Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.
FOTOMAÇ'a konuşan Jesus Martinez, Fenerbahçe ile telefon aracılığıyla görüştüklerini doğrularken, "Sayın Pellegrini, adının Fenerbahçe gibi prestijli bir kulüple anılıyor olmasından onur duyduğunu söylemek isterim. Bu şimdilik sadece bir yorum. Bu süreçte ülkeler arası seyahat mümkün değil ve görüşmeler kısıtlı kalıyor" dedi. Menajer Martinez, F.Bahçe'nin bütçesinin düşük olduğunun hatırlatılmasına ise "Pellegrini alacağı parayı düşünmez. Sadece projeler hakkında konuşur" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde