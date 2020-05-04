04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Pellegrini Fener’in teklifinden onur duydu

Pellegrini Fener’in teklifinden onur duydu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan 'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.

Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan 'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.

FOTOMAÇ'a konuşan Jesus Martinez, Fenerbahçe ile telefon aracılığıyla görüştüklerini doğrularken, "Sayın Pellegrini, adının Fenerbahçe gibi prestijli bir kulüple anılıyor olmasından onur duyduğunu söylemek isterim. Bu şimdilik sadece bir yorum. Bu süreçte ülkeler arası seyahat mümkün değil ve görüşmeler kısıtlı kalıyor" dedi. Menajer Martinez, F.Bahçe'nin bütçesinin düşük olduğunun hatırlatılmasına ise "Pellegrini alacağı parayı düşünmez. Sadece projeler hakkında konuşur" yorumunu yaptı.

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