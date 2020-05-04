04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Neustadter: F.Bahçe’yi özledim
Kanarya'da 3 sezon forma giyen Rus asıllı Alman stoper Roman Neustadter, sarı-lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyor.
Kanarya'da 3 sezon forma giyen Rus asıllı Alman stoper Roman Neustadter, sarı-lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyor. Sezon başında Rus ekibi D.Moskova'ya transfer olan ama ailesi hâlâ İstanbul'da yaşayan Roman, form tutmak için dünya eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor. Neustadter, F.Bahçe'yi özlediğini söyledi.
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