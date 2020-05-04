04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya sahaya iniyor

Kanarya sahaya iniyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bugünden itibaren saha çalışmalarına başlayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bugünden itibaren saha çalışmalarına başlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra 'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak. Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm oyuncuların bu karar öncesi koronavirüs testinden geçirildiği öğrenildi.
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