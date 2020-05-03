Eski Fenerliler parayı kırıyor!

Suudi Arabistan medyası, ülkenin en çok para kazanan futbolcularını açıkladı.

Suudi Arabistan medyası, ülkenin en çok para kazanan futbolcularını açıkladı. Suud medyasında yer alan haberlere göre; Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu. Giuliano, Al-Nasr'da yıllık 8.5 milyon euro kazanıyor. Brezilyalı yıldızın ardından ülkenin en çok kazanan yabancı oyuncusu ise yine eski bir Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza. Josef de Al-Ahli Cidde'de senelik 7 milyon euro alıyor.

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