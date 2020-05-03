03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı

Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla verim alınmayan 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmedi. Bu konuda öncelikle yeni gelecek hocanın raporunu bekleme kararı alan yönetimin, bir yandan da sol bek için bazı isimlerle ön görüşme yapması "Hasan Ali devri kapanıyor" diye yorumlandı.

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